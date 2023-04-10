Российские войска ПВО отрабатывают защиту границ после вступления Финляндии в НАТО

Боевые стрельбы из ЗРК С-300 в Астраханской области в 2020 году Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ из-за возросшего уровня угроз после вступления Финляндии в НАТО, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", - сказал Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем турецкие власти заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия.

В январе перед зданием мэрии Стокгольма была повешена головой вниз кукла, изображавшая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а перед посольством Турции сожгли Коран. После этих инцидентов Эрдоган заявил, что Швеции бессмысленно ожидать продвижения Анкарой ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в альянс были заморожены.

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все необходимые формальности выполнены, и назвал Финляндию полноправным членом альянса.