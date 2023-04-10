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Российские космонавты продолжат работу на орбите после ввода в строй отечественной станции

Российские космонавты продолжат работу на орбите после ввода в строй отечественной станции
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) после ввода в строй сможет работать в автоматическом режиме, однако это не значит, что российские космонавты покинут околоземную орбиту, заявил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

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"По большому счету никто не спорит, что в ближайшей перспективе на низкой околоземной орбите не будет тех задач, которые нельзя решить в автоматическом режиме без участия человека", - сказал Ельчанинов, отвечая на вопрос сможет ли РОС работать без космонавтов.

По его словам, уход человека с орбиты равнозначен потере компетенций в геометрической прогрессии: "один год отсутствия равен пяти годам отставания в пилотируемой космонавтике".

"Поэтому ни в коем случае российские космонавты орбиту не покинут, и мы уверены, что для них всегда найдется интересная и востребованная работа в космосе", - заявил он.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

Роскосмос
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