Решения о проведении в регионах парадов 9 мая будут принимать губернаторы

Отменять военный парад в Москве не планируют

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Военный парад 9 мая в Москве готовится, а решения о проведении парадов в регионах будут приниматься губернаторами, исходя из требований обеспечения безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается главного парада (в Москве - ИФ), то он готовится и планируется проведение", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Отвечая на вопрос, касающийся проведения военных парадов в российских регионах, в том числе на новых территориях, Песков заявил: "Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают соответствующее решение, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет".

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что парад в День Победы в области проводиться не будет.

"У нас приближается большой праздник - День Победы. Совместно с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность на территории региона, принято решение военный парад на территории Курской области 9 мая не проводить, учитывая текущую ситуацию", - сообщил Старовойт.

Парад в День Победы в текущем году также не состоится в Белгороде.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим скоплением техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия "Бессмертный полк" - рассмотрим этот вопрос так же, как и празднование 80-летия Прохоровского танкового сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба", - сообщал в начале апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков.