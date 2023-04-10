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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Кожемяко призвал упростить порядок передачи имущества воинским частям и подразделениям

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил упростить порядок передачи имущества воинским частям и подразделениям.

"Вышло постановление министерства обороны от 16 января о порядке передачи имущества воинским частям и подразделениям. Он достаточно сложен и зарегулирован, то есть, по сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идет в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили", - сказал Кожемяко в связи с этим.

По словам губернатора, "так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок, свои каналы доставки".

"Я думаю, что это будет лучше для всех, и каждый субъект все равно отправляет своим землякам", - подытожил он.

Олег Кожемяко Приморье
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