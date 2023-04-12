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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Законопроект об увеличении социальных вычетов принят в I чтении

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ при расходах на обучение детей до 110 тысяч рублей, а по иным расходам - до 150 тысяч рублей.

Законопроект № 329843-8 на прошлой неделе в палату внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) предполагают увеличение предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ в части расходов на обучение детей с установленных в настоящее время 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить размер социального налогового вычета по иным расходам со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Принятый в первом чтении законопроект также предлагает распространить право на учет расходов по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5 при покупке российского высокотехнологичного оборудования. Сейчас такое правило действует для объектов из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Перечень такого высокотехнологичного оборудования должно будет утвердить правительство.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

НДФЛ Госдума Вячеслав Володин
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