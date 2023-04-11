Пепел извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на полтысячи километров

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пепловое облако от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана, сообщает во вторник пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района", - цитирует пресс-служба директора института Алексея Озерова.

По словам ученого, вулканологи оценили состояние дороги Ключи - Усть-Камчатск.

"Раскаленный пирокластический поток не дошел до дороги несколько сотен метров. Однако здесь сохраняется опасность схода грязевых потоков. Также, если позволят условия, вулканологи попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы понять, не будет ли повторного пароксизма", - сказал директор института.

Выпадение пепла также не исключается в других районах кроме Усть-Камчатского, в том числе и в Петропавловске-Камчатском, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В связи с изменением направления ветра, не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Быстринском, Мильковском, Тигильском, Елизовском районах и Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Петропавловск-Камчатский находится в 425 км от Усть-Камчатского района, где извергается Шивелуч.

Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель). Однако, по расчетам, высота пеплового облака составила 15 километров.

Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В населенных пунктах Усть-Камчатского района идут пеплопады. Школы и соцучреждения района во вторник не работают. Из-за плохой видимости закрыта дорога Ключи - Усть-Камчатск.

На месте работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.

Извержению вулкана присвоен наивысший - красный код авиационной опасности.

Пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. При наступлении этой стадии со склонов Шивелуча с высокой скоростью сходят пирокластические потоки. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы.

Грязевые потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск.

Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.