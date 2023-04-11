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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Москалькова сообщила о выходе из Европейской сети правозащитной организации ГАНРИ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник заявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ).

"Официально объявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ) на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Причиной выхода стала "явная зависимость членов Правления ЕНРИ от политической конъюнктуры "коллективного Запада"", сообщила она.

По словам омбудсмена, она не раз обращалась к европейским правозащитникам в связи с жестоким обращением с протестующими в ходе массовых протестов во Франции, а также по поводу размещения на Украине биолабораторий США, однако они "не обращают внимания" на эти проблемы.

"В этих условиях наше участие в этой организации становится невозможным, а значит - бессмысленным. Убеждена: история нас рассудит", - отметила Москалькова.

Ранее пресс-служба Москальковой сообщала, что 14 марта на заседании Европейской сети (ЕНРИ) Глобального Альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ) было вынесено предложение об ее исключении из состава организации. Как отмечала пресс-служба ЕНРИ, в соответствии с уставом организации на время рассмотрения вопроса об исключении Москальковой ее членство было приостановлено до 11 апреля, когда на внеочередном заседании Генассамблеи ЕНРИ планировалось внести окончательное решение.

Татьяна Москалькова ГАНРИ
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