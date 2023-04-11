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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Военные РФ сообщили о боях штурмовых отрядов "Вагнер" за кварталы в центре Артемовска

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные и штурмовые отряды "Вагнер" ведут бои за кварталы в центре Артемовска (Бахмута), наносятся ракетные, артиллерийские и авиаудары, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта", - сказал Конашенков на брифинге в вторник.

По его словам, на флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

"Подразделения ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач", - сказал Конашенков.

Он заявил, что за сутки потери украинской армии составили более 450 военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства".

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30, сказал Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На херсонском направлении, сказал он, "в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град"".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Игорь Конашенков Бахмут ВСУ Артемовск
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