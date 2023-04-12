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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Россельхознадзор запрещает ввоз сыра с двух предприятий Белоруссии из-за фальсификации

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз сыра с двух предприятий Белоруссии из-за того, что часть молочного жира в их продукции была заменена говяжьим.

Как сообщает Россельхознадзор, он обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии с просьбой приостановить с 12 апреля сертификацию продукции предприятий, на которых выявлены нарушения, в адрес российских получателей, а также провести исчерпывающее расследование по установлению причин произошедшего.

Согласно сообщению, при проведении лабораторного мониторинга копченого сыра ОАО "Туровский молочный комбинат" было обнаружено, что 26,3% молочного жира в нем было замещено говяжьим. В мягком сливочном сыре этого же производителя говяжьим жиром было фальсифицировано 29,1% молочного. В полутвердом сыре цеха по производству сыров ОАО "Бабушкина крынка" 30% молочного жира заменены говяжьим.

При этом продукция сопровождалась декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Белоруссии.

Использование животных жиров при производстве сыра недопустимо, поясняет Россельхознадзор.

Россельхознадзор Белоруссия
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