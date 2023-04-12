Минобороны РФ сообщило об испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило об испытательном пуске с полигона в Астраханской области межконтинентальной баллистической ракеты, учебная боевая часть поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

"Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Данный пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", - говорится в сообщении.

"11 апреля с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - заявили в Минобороны РФ.

"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме", - сообщили в военном ведомстве.

В мае 2020 года российское Минобороны сообщало, что на полигоне "Капустин Яр" модернизировали измерительный комплекс для испытаний перспективного вооружения.

По официальным данным министерства, объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях России (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн га.

В Минобороны РФ заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН".

В ведомстве ранее отмечали, что на трассе "Капустин Яр - Балхаш" идет отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.