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Минпромторг отметил снижение спроса на сельхозтехнику из-за удешевления зерна

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ фиксирует снижение спроса аграриев на сельхозтехнику из-за низких цен на зерно.

"В прошлом году отрасль нарастила производство (сельхозтехники - ИФ) на 15%. При этом сейчас наблюдается некоторое снижение спроса, обусловленное конъюнктурой зерновых цен", - заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

По его словам, если ситуация не изменится, министерство будет предлагать меры дополнительной поддержки отрасли, чтобы не тормозить ее развитие.

В целом же, отметил он, отечественные предприятия покрывают потребности внутреннего рынка по всей основной номенклатуре – "от комбайнов и тракторов до плугов и опрыскивателей". "В части расширения продуктовой линейки акценты делаем на освоении производства тракторов малой мощности, машин для селекции кукурузы, подсолнечника, риса и рапса, - сказал Мантуров. - Прорабатываем тематику выпуска машин для садоводства и виноградарства. Часть из этих проектов мы реализуем с нашими ближайшими партнерами из Белоруссии".

Кроме того, АПК постепенно переводится на технологии искусственного интеллекта, и сегодня системами автопилотирования оснащено уже более 1 тыс. комбайнов. "Продолжаем также развитие прецизионных технологий внесения удобрений, - сказал глава Минпромторга. - По этой продукции объемы производства химической отрасли в прошлом году почти в 2,5 раза превысили потребности внутреннего рынка. То есть здесь мы уже давно вышли на самообеспечение".

"Тем же курсом следуем и по средствам химической защиты растений. За последние пять лет мы увеличили выпуск более чем в два раза. Довели отечественную долю до 60%. И продолжим ее поступательно наращивать, наряду с освоением производства действующих веществ", - заявил Мантуров.

Между тем, как сообщалось, снижение темпов закупки сельхозтехники отметил и общественный совет при Минсельхозе. Одна из причин – рост цен на российскую технику. Средняя стоимость некоторых сельхозмашин в 2022 году была в 1,5 раза выше уровня 2021 года. При этом стоимость некоторой техники продолжает расти, сообщало министерство.

В связи с этим возникла необходимость обращения в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику в 2022-2023 гг. Помимо этого, Минсельхоз планирует подготовить предложения в правительство об изменении мер поддержки в этой сфере. "Указанная тенденция в перспективе может привести к снижению темпов обновления технического парка и энергообеспеченности отрасли, а также падению общей производительности в сельском хозяйстве", - говорилось в сообщении министерства.

Минпромторг
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