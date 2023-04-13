Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,5 км

Его уровень опасности для авиации снижен до оранжевого

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 400 км на юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным ученых, интенсивность извержения Шивелуча за последние часы уменьшилась. Код его опасности для авиации снижен с красного на оранжевый. Активность Шивелуча опасна для местных авиаперевозок.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру вторника она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные - в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был сильнейшим за последние 60 лет.

По мнению ученых, Шивелуч продолжит извержение, но в меньших масштабах.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.