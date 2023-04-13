США все еще не согласовали прилет Лаврова на мероприятия ООН

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российский Посол в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не согласовали прибытие спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова в преддверии апрельских мероприятий ООН, не выдали визы сопровождающим.

"До сих пор не выдано ни одного разрешения на въезд. Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин. Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни", - приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства.

Дипломат добавил, что непонятная ситуация складывается вокруг спецборта Лаврова.

"Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - сообщил Антонов.