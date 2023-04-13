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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Кремль усомнился в достоверности сообщений о противоречиях между ФСБ и Минобороны

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются в достоверности сообщений о том, что новые данные из американских секретных документов свидетельствуют о внутренних противоречиях между ФСБ и Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что, по данным из попавших в СМИ американских секретных документов, имеют место внутренние противоречия между российскими ведомствами, в том числе между ФСБ и Минобороны.

Дмитрий Песков ФСБ Минобороны
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