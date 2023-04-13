Президент РСТ призвал признать путешествия между РФ и Белоруссией внутренним туризмом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Развитие туризма между Россией и Белоруссией может обеспечить прорыв в движении к интеграции обеих стран и ускорить процесс объединения, важным шагом при этом стало бы признание взаимных поездок российских и белорусских граждан внутренним туризмом, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Я думаю, что туризм при нашем активном включении станет тем флагманским проектом, который обеспечит прорыв в курсе на сближение и интеграцию наших стран. Это особенно важно в тех внешнеполитических обстоятельствах, которые нас в целом подтолкнули друг к другу. Мы можем на уровне наших отраслевых общественных объединений, на уровне руководства парламентов наших стран добиться большей интеграции в развитии туризма, причем как на уровне законодательства, так и в прикладных вопросах", - сказал он, выступая на первом Российско-Белорусском туристическом конгрессе, который проходит в Минске 13-15 апреля.

Он подчеркнул, что одна из задач форума – упрощение взаимодействия в сфере отправки туристов между двумя странами.

"Туризм в Белоруссию из России имеет все признаки выездного международного направления, соответственно, ко всем туроператорам, работающим с Белоруссией, выдвигаются дополнительные требования по валютному контролю, по страховкам туристов, по финансовым гарантиям. Важным шагом было бы взаимное признание туризма в наших странах внутренним туризмом", - подчеркнул президент РСТ.

Конгресс организован Республиканским союзом туриндустрии Белоруссии при поддержке РСТ. В нем участвуют порядка 350 представителей индустрии туризма и гостеприимства обеих стран. Среди обсуждаемых вопросов – унификация законодательной базы в сфере туризма, транспортная доступность и расширение авиаперевозки между двумя странами, развитие автомобильного туризма, единые методики статистического учета туристических потоков, продвижение туристических возможностей двух стран на внутренних и международных рынках.