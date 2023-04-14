Российские военные заявили о применении огнеметов против армии Украины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В группировке российских войск "Центр" сообщили о применении огнеметов против подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении.

Расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнепек" уничтожены опорные пункты украинских войск, сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, на этом направлении российскими средствами ПВО сбиты украинские беспилотники.

"Оперативно-тактической авиацией были уничтожены пункты временной дислокации противника и одна понтонно-мостовая переправа", - сказал Савчук.

"На невском, черновопоповском участках наземной разведкой вскрыто перемещение личного состава и техники 66-ой механизированной бригады и 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ. Огнем артиллерии группировки "Центр" выявленные цели уничтожены", - сообщил он.

"На червонодибровском участке средствами воздушной разведки вскрыты штурмовые группы 95-ой десантно-штурмовой бригады и 58-ой мотопехотной бригады ВСУ. После нанесения ударов штурмовой и армейской авиацией противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве", - сказал Савчук.