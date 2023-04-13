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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Средства ПВО сбили украинский дрон над Мелитополем

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российская система противовоздушной обороны сработала в Мелитополе по украинскому беспилотнику, сообщил журналистам представитель экстренных служб Запорожской области.

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"Киевский режим совершил очередную попытку атаковать Мелитополь беспилотниками. Отработала система ПВО", - сказал он.

Мелитополь в последнее время регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным ударам со стороны ВСУ, попытки атаковать административный центр Запорожской области усилились весной.

Мелитополь Запорожская область Украина
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