Средства ПВО сбили украинский дрон над Мелитополем
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российская система противовоздушной обороны сработала в Мелитополе по украинскому беспилотнику, сообщил журналистам представитель экстренных служб Запорожской области.
"Киевский режим совершил очередную попытку атаковать Мелитополь беспилотниками. Отработала система ПВО", - сказал он.
Мелитополь в последнее время регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным ударам со стороны ВСУ, попытки атаковать административный центр Запорожской области усилились весной.