Конашенков сообщил о действиях отрядов "Вагнер" с целью вытеснения ВСУ из центра Артёмовска

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды "Вагнер" вели боевые действия высокой интенсивности по вытеснению подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) из центральных кварталов Артемовска (Бахмута), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск", - сказал Конашенков на брифинге четверг.

При этом он отметил, что "Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска".

"Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач", - сообщил Конашенков.

Он сообщил, что "общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ ", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, в Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его данным, "уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, за сутки на данных направлениях потери украинской армии составили: до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица "Мста-Б".

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, также уничтожено шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.