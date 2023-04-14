Минобороны РФ заявило о боях штурмовых отрядов "Вагнер" на западе Артемовска (Бахмута)

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бои в западных районах Артёмовска (Бахмута) ведут штурмовые отряды "Вагнер", их действия поддерживают силы Воздушно-десантных войск, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, "действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы".

Конашенков также сообщил, что "авиацией "Южной" группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершено 14 самолетовылетов". "Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи", - сказал он.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Он также сообщил, что российские военные пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка.

По его словам, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в Луганской народной республики (ЛНР) и Харьковской области.

Конашенков сообщил, что за сутки на данном направлении потери армии Украины составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

Он сообщил, что за сутки на данных направлениях потери ВСУ составили 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.