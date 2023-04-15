Что произошло за день: суббота, 15 апреля

Столкновения в Судане, сообщение Генштаба РФ о ходе весеннего призыва, выход Андрея Рублева в финал турнира в Монако

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Генштабе РФ заявили, что призывникам не будут веерно рассылать электронные повестки. Там сообщили, что весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля. В военкоматы явились более 50 тысяч человек, из них 21 тысяча призвана на службу, еще 29 тысяч получили отсрочку.

- В столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения между армией и Силами быстрого реагирования. Посольство России работает в режиме повышенных мер безопасности, пострадавших среди россиян нет. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил боестолкновения и призвал стороны к диалогу.

- Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Армении в связи с сожжением флага страны на церемонии открытия соревнований. В Ереване заявили, что безопасность атлетов обеспечивается, а инцидент был "очень быстро разрешен". Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение флага Азербайджана.

- Андрей Рублев вышел в финал турнира категории АТР Masters в Монако. Он нанес поражение первой ракетке США Тейлору Фритцу.

- Хоккейный клуб "Вашингтон" решил не продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом. В нынешнем сезоне команда впервые с 2014 года не смогла попасть в плей-офф.