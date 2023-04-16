Силы ПВО Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота расчеты систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - говорится в сообщении.

"Предварительно боевые расчеты и подразделения противовоздушной обороны совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы", - отметили в ведомстве.

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боевой готовности.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.