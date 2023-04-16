Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Силы ПВО Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота расчеты систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - говорится в сообщении.

"Предварительно боевые расчеты и подразделения противовоздушной обороны совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы", - отметили в ведомстве.

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боевой готовности.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.

Минобороны РФ ТОФ Панцирь-С С-400
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

Пожилая женщина контужена при обстреле села в Белгородской области

Пассажир упал на рельсы в московском метро на станции "Партизанская"

Что произошло за день: суббота, 15 апреля

Морское сообщение восстановлено в Севастополе

Четверо членов бандгруппы нейтрализованы в Ингушетии

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Два поселка обесточены в Курской области после обстрела ВСУ

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против COVID-19 для детей 6-11 лет

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });