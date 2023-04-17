Корабли Тихоокеанского флота провели в Японском море противолодочное учение

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Рано утром корабли вышли из пунктов постоянного базирования и, двигаясь в походном ордере, прибыли в назначенный район полигона в Японском море. Корабли провели тактическое маневрирование в составе разных строев и обеспечили все виды обороны и защиты отряда кораблей на переходе морем. На заранее закрытом для гражданского судоходства морском полигоне большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников" выполнили стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190, а также из 30-миллиметровых скорострельных АК-630 по морским и воздушным мишеням, имитирующим цели условного противника.

После этого экипажи кораблей задействовали в поиске и уничтожении подводной лодки условного противника. Для этого с кораблей были подняты вертолеты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями. Также в район учения прибыли дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.

По обнаруженной "неприятельской" субмарине по указанным летчиками координатам большой противолодочный корабль выполнил залп реактивными глубинными бомбами.

Кроме того, корабли по замыслу учения обнаружили противокорабельную ракету и для противодействия ей провели постановку пассивных помех. Также "Маршал Шапошников" и "Адмирал Пантелеев" выполнили пуски зенитных ракет комплекса противовоздушной обороны "Кинжал" по условной воздушной цели.

После этого была обнаружена плавающая мина, угрожавшая гражданскому судоходству, она была уничтожена с применением корабельных артиллерийских комплексов.

Как рассказал журналистам командир фрегата "Маршал Шапошников" Сергей Меркулов, все задачи были выполнены, а командование поставило экипажу оценку "отлично". Для его команды внезапная проверка не вызвала трудностей, потому что корабль с января 2023 года выходит в море на тренировки практически каждую неделю.

По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.