Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и Китая по линии военных ведомств идет очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств", - заявил Путин в ходе встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу, кадры которой опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Военные ведомства России и Китая регулярно обмениваются полезной информацией, заявил Путин.

"По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения", - сказал он.

При этом, отметил Путин, эти учения проходят как на Дальнем Востоке, так и в Европе, и в них задействованы как сухопутные войска, так и флот и ВВС.

"Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений", - добавил он.

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече отметил, что между странами очень хорошо развивается сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

"В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной", - сказал он.

Он поблагодарил президента РФ за то, что он нашел время в выходной день для встречи. "Я знаю, что, во-первых, сегодня выходные дни, и в уикенд вы нашли время для того, чтобы меня принять. Это большая честь для меня", - сказал глава Минобороны Китая.

Ли Шанфу сообщил, что его визит в Москву - это результат достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Он подчеркнул, что Россия стала первой страной его посещения после того, как он был назначен на должность министра обороны Китая. "Это мой первый зарубежный визит, я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - сказал он.