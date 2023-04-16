Самолет рейса Тобольск-Петербург вернулся на аэродром после столкновения с птицами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Superjet -100 авиакомпании "Россия", вылетевший в воскресенье из Тобольска в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении на аэродром вылета, сообщив о столкновении с птицами, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла благополучно. На борту находилось 73 пассажира, в том числе пять детей, пять членов экипажа.

"Самолет отстранен от полётов, проводится дополнительная оценка его технического состояния", - отмечается в сообщении.

Расчётное время вылета резервного судна - в 02:00 понедельника.

Тюменская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов.