Мосгорсуд огласит приговор Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене и фейках про ВС РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник огласит приговор оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ.

Заседание назначено на 11:00. Судом будут оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Процесс в отношении Кара-Мурзы начался в Мосгорсуде в марте нынешнего года и прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Кара-Мурзе вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также сотрудничество с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.