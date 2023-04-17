Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Мосгорсуд огласит приговор Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене и фейках про ВС РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник огласит приговор оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ.

Заседание назначено на 11:00. Судом будут оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Процесс в отношении Кара-Мурзы начался в Мосгорсуде в марте нынешнего года и прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Кара-Мурзе вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также сотрудничество с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Московский городской суд Владимир Кара-Мурза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 16 апреля

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

Пожилая женщина контужена при обстреле села в Белгородской области

Пассажир упал на рельсы в московском метро на станции "Партизанская"

Что произошло за день: суббота, 15 апреля

Морское сообщение восстановлено в Севастополе

Четверо членов бандгруппы нейтрализованы в Ингушетии

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Два поселка обесточены в Курской области после обстрела ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });