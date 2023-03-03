Мосгорсуд в понедельник приступит к рассмотрению дела оппозиционера Кара-Мурзы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московской городской суд в понедельник проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"Предварительное судебное заседание по уголовному делу назначено в Московском городском суде на 6 марта в 14:00", - заявил Прохоров.

По его словам, слушание пройдет в закрытом режиме. Прохоров сообщил, что на том же заседании суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Кара-Мурзы.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат, объем обвинения Кара-Мурзы, согласно обвинительному заключению, не изменился: ему вменяют госизмену (ст. 275 УК РФ), распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также сотрудничество с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.