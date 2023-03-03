США ввели санкции против шестерых граждан РФ в связи с делом Кара-Мурзы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - США вводят санкции против шести граждан РФ в связи с задержанием оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), сообщается в пятницу на сайте Госдепартамента.

"Сегодня мы вносим в санкционные списки шестерых человек, связанных с задержанием Владимира Кара-Мурзы", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Санкции вводятся в отношении заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, судьи Дианы Мищенко, которая вынесла изначальное постановление об аресте Кара-Мурзы, и судьи Ильи Козлова, который отклонил апелляцию задержанного. Также под американские ограничительные меры попали следователь Андрей Задачин, судья Елена Ленская и Данила Михеев, выступавший свидетелем по делу Кара-Мурзы.

В пятницу стало известно, что Московской городской суд в понедельник, 6 марта проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Кара-Мурзы, обвиняемого в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. На нем также будет рассматриваться вопрос о продлении ареста оппозиционера.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.