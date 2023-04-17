Путин заявил, что приоритет российских ВС - украинское направление

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время у России есть ясные приоритеты применения ее Вооруженных сил и основное из них - украинское направление.

"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил и, прежде всего, это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин в ходе встречи в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Министр обороны доложил президенту о проведении внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.