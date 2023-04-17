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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Песков объяснил слова Путина о возможности задействовать ВМФ на любых направлениях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Слова президента Владимира Путина о возможности использования ВМФ страны в конфликтах на любых направлениях обусловлены имеющимся конфликтным потенциалом возле границ страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее 17 апреля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин заявил, что "силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях". Пескова попросили прокомментировать это заявление.

"Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойно, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами, мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно об этом шла речь", - пояснил представитель Кремля.

Утром в понедельник глава Минобороны доложил президенту о проведении внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Проверка боеготовности проводится с 13 апреля. Генсек правительства Японии Хорокадзу Мацуно сообщил, что Россия проинформировала японскую сторону о проведении в ближайшие дни стрельб в рамках учений, а японская сторона выразила протест в связи с учениями близ Курильских островов.

"Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", - прокомментировал ситуацию Песков.

Дмитрий Песков Сергей Шойгу Владимир Путин Япония Тихоокеанский флот
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