В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят рисков в решении некоторых ведомств удалить с сайтов информацию о доходах чиновников за последние годы, но рекомендуют уточнить причины таких действий, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать удаление с сайтов некоторых министерств информацию о доходах чиновников за последние годы.

"Вся база для антикоррупционной работы сохраняется. Эта работа продолжается, она продолжается последовательно. Здесь главным является не публикация. Главным является, что в соответствующие органы подается эта декларация точно так же, как она подавалась. Все проверки организуются так же скрупулезно, как это имело место ранее. Ничего не изменилось", - заверил Песков.

"Про удаление за все последние годы ничего не знаю. Мы ничего не удаляли с нашего сайта, - добавил он. - Нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение".

"Что касается непубликации этих данных в этом году, да, документ содержит эти формулировки. Что касается администрации президента, все, кому полагалось, сдали в установленные сроки в соответствующие контрольные подразделения. Сейчас они там изучаются. Принимают участие специальные службы, налоговые и так далее", - сказал Песков.

Зимой в России был принят закон, который дал право депутатам и чиновникам не публиковать декларации о доходах и имуществе. Песков тогда объяснил принятие этих поправок спецификой условий специальной военной операции.