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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

РЖД планируют летом пустить больше поездов "Ласточка" по черноморскому побережью

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует к летнему сезону 2023 года запустить дополнительные поезда "Ласточка" по черноморскому побережью. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов в понедельник.

"Мы сейчас смотрим, как назначить дополнительные поезда "Ласточка" в сообщении Туапсе-Сочи-Имеретинка для того, чтобы увеличить пропускную способность по черноморскому побережью. Дополнительно смотрим, как ускорить поезда Адлер - Роза Хутор. Уже провели опытные поездки для того, чтобы ускориться с 40 минут до 30. Чтобы высвободить за счет оборота дополнительные поезда и использовать также на черноморском побережье", - сказал Пегов, выступая на совещании по подготовке к туристическому сезону.

Кроме того, по его словам, совместно с Республикой Абхазия прорабатывается возможность назначения поезда из Сочи до Гагр. "Гагры будут использоваться как хаб, можно будет оттуда разъезжаться по всей Абхазии, чтобы туристы наши могли посетить республику и получить за счет этого дополнительный номерной фонд на черноморском побережье", - отметил Пегов.

РЖД Ласточка Адлер Сочи Туапсе Краснодарский край
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