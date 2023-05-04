Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Гражданин Казахстана приговорен к 13 годам колонии за поджог военкомата в Омске

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Казахстана, обвиняемого в поджоге здания военного комиссариата в Омске, сообщает официальный представитель УФСБ России по региону Ирина Руснак.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, или совершение поджога группой лиц, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба). Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, при этом первые три года назначенного срока проведет в тюрьме.

В мае 2022 г. подсудимый и его подельник, используя бутылки с зажигательной смесью, совершили поджог здания военного комиссариата по Центральному и Советскому АО Омска, говорится в сообщении.

Как пояснил обвиняемый в ходе следствия, предложение совершить поджог здания военного комиссариата "с целью дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине" он получил от анонимного пользователя в мессенджере. За это обвиняемому было обещано денежное вознаграждение в размере 6 млн тенге.

"Согласившись на данное предложение, следуя отправленной заказчиком поджога подробной инструкции, подозреваемый вместе с подельником прибыли в Омск, изготовили бутылки с зажигательной смесью и после совершения преступления незамедлительно выехали за пределы Российской Федерации", - отмечает Руснак.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД журналистам уточнили, что обещанную соучастникам за поджог здания военкомата сумму они так и не получили.

Фигурант был задержан позднее в результате скоординированных действий региональных УФСБ и УМВД, а также УФСБ России по Челябинской области и пограничных управлений ФСБ по Омской и Челябинской областям при попытке въезда из Казахстана в Россию.

Его соучастник объявлен в федеральный розыск, добавила официальный представитель регионального УФСБ.

Казахстан Омск ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Три взрыва произошло на Ильском НПЗ на Кубани перед возгоранием резервуаров с топливом

Над Петербургом введена бесполетная зона для дронов

Над Петербургом введена бесполетная зона для дронов

Телеобращения Путина после атаки дронов на Кремль не планируется

Путин выступит на параде 9 мая

Путин выступит на параде 9 мая

Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Запуск беспилотников запретили в Ленинградской области

Запуск беспилотников запретили в Ленинградской области

Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });