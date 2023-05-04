Гражданин Казахстана приговорен к 13 годам колонии за поджог военкомата в Омске

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Казахстана, обвиняемого в поджоге здания военного комиссариата в Омске, сообщает официальный представитель УФСБ России по региону Ирина Руснак.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, или совершение поджога группой лиц, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба). Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, при этом первые три года назначенного срока проведет в тюрьме.

В мае 2022 г. подсудимый и его подельник, используя бутылки с зажигательной смесью, совершили поджог здания военного комиссариата по Центральному и Советскому АО Омска, говорится в сообщении.

Как пояснил обвиняемый в ходе следствия, предложение совершить поджог здания военного комиссариата "с целью дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине" он получил от анонимного пользователя в мессенджере. За это обвиняемому было обещано денежное вознаграждение в размере 6 млн тенге.

"Согласившись на данное предложение, следуя отправленной заказчиком поджога подробной инструкции, подозреваемый вместе с подельником прибыли в Омск, изготовили бутылки с зажигательной смесью и после совершения преступления незамедлительно выехали за пределы Российской Федерации", - отмечает Руснак.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД журналистам уточнили, что обещанную соучастникам за поджог здания военкомата сумму они так и не получили.

Фигурант был задержан позднее в результате скоординированных действий региональных УФСБ и УМВД, а также УФСБ России по Челябинской области и пограничных управлений ФСБ по Омской и Челябинской областям при попытке въезда из Казахстана в Россию.

Его соучастник объявлен в федеральный розыск, добавила официальный представитель регионального УФСБ.