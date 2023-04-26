Совет Федерации одобрил закон о гражданстве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Закон сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство и признании российскими гражданами.

Закон определяет круг лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства. В частности, это граждане бывшего СССР, их дети, лица, имеющие статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника этой программы.

Это также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан России. Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства России без прохождения процедуры признания их носителями русского языка. Такой привилегией будут обладать и лица, родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года.

По упрощенной схеме смогут получить гражданство и те лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств (в том числе в составе объединенных вооруженных сил СНГ), и входившие в состав их семей на 6 февраля 1992 года их супруги и дети.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшее возраста 18 лет, и постоянно проживающие в России не менее одного года, вправе подать заявление о приеме в гражданство РФ по упрощенной системе, если они проходили в течение не менее одного года военную службу по контракту в вооруженных силах России.

То же касается иностранцев, которые прожили в России не менее одного года и признаны беженцами или получили политическое убежище на территории России.

По новому закону, президент в гуманитарных или иных целях вправе определять другие категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут быть приняты в российское гражданство без учета всех или отдельных требований, например, в части постоянного проживания в течение пяти лет в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в России и до дня подачи заявления о приеме в гражданство, владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.

Также закон предусматривает, что президент принимает решения о прекращении гражданства РФ детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных ими. При этом лицам, российское гражданство которых было прекращено в связи с заявлением их законных представителей, предоставляется право на упрощенное приобретение гражданства РФ в течение 5 лет после достижения возраста 18 лет.

Для исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами России для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение российского гражданства предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.

Ребенок, родители или единственный родитель которого на момент его рождения являются иностранцами или лицами без гражданства, приобретает гражданство РФ по рождению, если он появился на свет на водном или воздушном судне, имеющем национальную принадлежность Российской Федерации, и не приобрел гражданство иностранного государства по рождению. Закон устанавливает 10-летний срок, по окончании которого нельзя будет лишить его российского гражданства в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство России.

Закон расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Это, в частности, преступления против национальной безопасности России, дискредитация действий российских военных, нарушение территориальной целостности РФ. Решения о прекращении гражданства в таком случае планируется выносить вне зависимости от времени совершения преступления.

Наличие у гражданина России двойного или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из России или выдачи иностранному государству, в том числе государству, гражданство (подданство) которого он имеет .

При подаче заявления о приеме в гражданство иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру государственной дактилоскопической регистрации.

Согласно одобренному закону, гражданин России обязан подавать уведомления о каждом факте приобретение гражданства (подданства), иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также гражданин вправе подавать уведомления об утрате гражданства иностранного государства и других высших упомянутых документов.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.