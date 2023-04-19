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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин обсудит с кабмином вопросы повышения надежности электросетевого комплекса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 19 апреля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Основной темой станут вопросы, связанные с повышением надежности электросетевого комплекса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с докладами по этому поводу выступят министр энергетики Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и ряд руководителей субъектов страны.

Владимир Путин Правительство РФ Николай Шульгинов Россети Андрей Рюмин
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