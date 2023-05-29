Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Два человека пострадали в селе Корсунка на левом берегу Днепра в результате обстрела ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВСУ в понедельник нанесли артиллерийский удар по селу Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, пострадали два человека, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"В результате украинского артиллерийского обстрела села Корсунка Новокаховского городского округа есть пострадавшие: мужчина с минно-взрывной травмой грудной клетки, правой голени, множественными осколочными ранениями, травматическим шоком доставлен в больницу. Женщина с ушибами. Ей оказана медицинская помощь в городе Новая Каховка", - говорится к телеграм-канале администрации округа.

ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты на левом берегу Днепра. Чаще всего под ударами оказывается гражданская инфраструктура - жилые дома, предприятия, социальные объекты. Власти Херсонской области не прекращают эвакуацию населения из опасной 15-километровой зоны на левобережье, все желающие могут уехать вглубь области или в другие регионы России.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Что произошло за день: воскресенье, 28 мая

Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ

Шесть районов Белгородской области были обстреляны со стороны Украины за сутки

Несколько беспилотников нейтрализованы возле Ильского НПЗ на Кубани

Десять природных пожаров на площади более 16 тыс. га ликвидировали в Свердловской области

Десять природных пожаров на площади более 16 тыс. га ликвидировали в Свердловской области

70 квартир в 11 домах повреждены в результате обстрелов белгородского Шебекина

Путин заявил, что РФ не нужны навязанные извне ориентиры или стандарты

Что произошло за день: суббота, 27 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });