Два человека пострадали в селе Корсунка на левом берегу Днепра в результате обстрела ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВСУ в понедельник нанесли артиллерийский удар по селу Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, пострадали два человека, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"В результате украинского артиллерийского обстрела села Корсунка Новокаховского городского округа есть пострадавшие: мужчина с минно-взрывной травмой грудной клетки, правой голени, множественными осколочными ранениями, травматическим шоком доставлен в больницу. Женщина с ушибами. Ей оказана медицинская помощь в городе Новая Каховка", - говорится к телеграм-канале администрации округа.

ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты на левом берегу Днепра. Чаще всего под ударами оказывается гражданская инфраструктура - жилые дома, предприятия, социальные объекты. Власти Херсонской области не прекращают эвакуацию населения из опасной 15-километровой зоны на левобережье, все желающие могут уехать вглубь области или в другие регионы России.