Создатель первого частного крематория в России посмертно признан виновным в коррупции

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Новосибирске Заельцовский районный суд посмертно признал виновным в даче взяток основателя и владельца ООО "Похоронный дом "Некрополь" Сергея Якушина, создателя первого в России частного крематория, сообщил из суда корреспондент "Интерфакса". Семья осужденного пообещала обжаловать этот приговор.

Якушин, построивший в Новосибирске в 2003 году частный крематорий, основавший единственный в стране музей мировой погребальной культуры, обвинялся в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1 Новосибирска (ч.5 ст. 291 УК). Умер он 4 июля 2022 года от болезни уже после начала суда над ним. В суде и во время следствия он вины не признавал. На продолжении судебного процесса настояли родственники Якушина, настаивающие на его невиновности.

Судья Галина Лазарева 19 апреля признала Якушина виновным, назначила ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и освободила от наказания в связи со смертью.

"Конечно, будем обжаловать (приговор - ИФ). Все дело зиждется на предположениях", - сказал журналистам сын Якушина Родион Якушин после оглашения приговора.

По версии следствия, в 2011 - 2019 годах Якушин якобы передавал через посредника взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву, который рекомендовал родственникам усопших обратиться в "Некрополь" для организации похорон.

Козяева Заельцовский суд оштрафовал на 4,5 млн рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет, признав виновным по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и п."в" ч.5 ст.290 УК (получение взятки в крупном размере). В общей сложности, согласно приговору, он получил более 1,2 млн рублей.