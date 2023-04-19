В России за сутки выявили 6 305 случаев заражения коронавирусом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 6 305 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 38 пациентов с COVID-19, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Днем ранее сообщалось 5257 выявленных заразившихся и 37 летальных исходах.

Число случаев госпитализации с COVID-19 за сутки составило 1 126 человек, что на 9,2% меньше, чем днем ранее. Рост показателя отмечен в 34 регионах, снижение - в 39 регионах.

В Москве за сутки выявили 987 новых случаев заражения коронавирусом против 596 днем ранее, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". Число госпитализаций с COVID-19 за минувшие сутки составило 121 против 129 днем ранее. Умерли девять заболевших, во вторник сообщалось о десяти летальных исходах.