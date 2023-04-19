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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в подготовке диверсий на энергообъектах в Европе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Западные СМИ вновь ошиблись, обвиняя Россию в подготовке диверсий на энергетических объектах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти СМИ из упомянутых стран ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию", - сказал Песков, комментируя расследование нескольких телекомпаний из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Мы бы предпочли, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на "Северных потоках" и теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов саботажа", - добавил он.

Дмитрий Песков Европа
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