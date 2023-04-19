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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Шахта "Распадская" проводит эвакуацию горняков из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в управлении МЧС по Кемеровской области.

"В шахте находится 181 горнорабочий. Все на связи, проводится эвакуация", - сказал представитель ведомства.

На место выехали шесть отделений горноспасателей. Площадь пожара уточняется.

Комментарий компании "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" входит в ПАО "Распадская", в котором Evraz владеет 93,2% акций.

МЧС Распадская
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