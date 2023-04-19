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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Бывшие следователи центрального аппарата СК снова приговорены к реальным срокам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к реальным срокам в колонии строгого режима бывших следователей центрального аппарата Следственного комитета России Сергея Дубинского и Андрея Тринева за получение особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дубинский приговорен к шести годам строгого режима и оштрафован на 10 млн рублей. Суд лишил его специального звания "полковник юстиции" и в течение десяти лет запретил ему занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах.

Дубинский был взят под стражу в зале суда, уточнили в пресс-службе.

Триневу суд назначил семь лет семь месяцев в колонии строгого режима с лишением специального звания "майор юстиции" и запретом занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение десяти лет после отбывания наказания.

Дело Дубинского и Тринева рассматривалось в суде во второй раз. В марте 2021 года Басманный суд приговорил их к шести и восьми годам строгого режима. В сентябре 2021 года Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в новом составе суда в связи с процессуальными нарушениями, допущенными в ходе первого процесса.

Бывшие следователи признаны судом виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В СКР ранее заявляли, что речь идет о сумме в 5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении следователей было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина.

В 2020 году статус Коврижкина был прекращен за сотрудничество с правоохранительными органами, в ходе которого задержали Дубинского и Тринева. Жалобу в адвокатскую палату на Коврижкина подали сами бывшие следователи.

Дубинский участвовал в расследовании дела о теракте 24 января 2011 года в аэропорту "Домодедово".

Сергей Дубинский Андрей Тринев Басманный суд СКР Алексей Коврижкин
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