Путин предложил подумать о возвращении термина "пионер"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы вернуть в обиход слово "пионер" применительно к участникам молодежного движения "Время первых".

О движении "Время первых" упомянула вице-премьер Татьяна Голикова в своем докладе о подготовке к детскому летнему отдыху. Она заметила, что название движения ребята выбрали сами.

Путин заметил, что речь, видимо, идет о пионерах. Голикова согласилась, что "по-старому можно сказать так".

"По-старому - по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Этот термин, это название - оно, в отличие от комсомола - коммунистический союз молодежи - лишено какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", - сказал президент.

Путин добавил, что ему известно о выбранном ребятами названии движения. "Но когда мы сейчас это используем... Просто подумайте об этом и с ребятами посоветуйтесь", - попросил он вице-премьера.