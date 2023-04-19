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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Президент РФ поручил продумать меры для повышения уровня жизни в Херсонской области и ЛНР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер для повышения уровня жизни населения в Херсонской области и ЛНР.

"Я вначале говорил о своей поездке в Херсонскую область и Луганскую (народную республику), на что обратил внимание: я такого количества стареньких автомобилей, "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. О чем это говорит? О том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли. В то же время, то, что я видел, все убрано, все аккуратненько, чистенько. То есть это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, при этом уровень цен в этих регионах "выше даже, чем в Ростовской области". В связи с этим он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением подумать, как устранить этот дисбаланс.

"Есть некоторые вещи, которые можно сделать достаточно оперативно, в том числе, и по вашей линии. Вот поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте сельхозпродукции, вложить средства, - дать возможность местным, - либо привлечь инвестиции из других регионов, создать там базы хранения производимых на этих территориях товаров (...). Там много чего можно сделать", - сказал Путин.

Владимир Путин ЛНР Херсонская область
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