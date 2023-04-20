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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Минкультуры окажет содействие следствию после задержания экс-замминистра культуры Яриловой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ после задержания бывшего замминистра культуры РФ Ольги Яриловой оказывать содействие следственным и правоохранительным органам, заявили в министерстве.

"Министерству культуры РФ известно о задержании Ольги Яриловой. (...) Министерство, безусловно, будет оказывать всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры также сообщили, что ведомству известно о проведении в отношении Яриловой процессуальных действий в рамках уголовного дела.

В среду Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую замминистра культуры РФ Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными обязанностями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ей грозит до 10 лет колонии. В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным источника "Интерфакса", экс-замминистра подозревается в хищениях при реализации программы "Пушкинская карта".

Ярилова покинула пост замминистра культуры РФ в середине сентября прошлого года. Согласно распоряжению правительства, она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018 года. В ведомстве Ярилова курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".

Минкультуры Ольга Ярилова
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