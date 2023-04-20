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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая

Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россиян ждут дополнительные выходные дни 1, 8 и 9 мая, сообщает в четверг Минтруд РФ в своем телеграм-канале.

"Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 по 9 мая опять выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня - с 10 по 12 мая, добавили в министерстве.

Минтруд РФ
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