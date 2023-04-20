Комитет Думы поддержал проект о блокировке сайтов по сбору денег для финансирования противника

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект о блокировке ресурсов по сбору средств на финансирование противника в условиях военного конфликта.

Законопроектом (№197914-8) предлагается принимать меры ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования.

Процедура предусматривает, что в случае получения соответствующей информации Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием ее блокировки.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что за период проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании вооруженных сил Украины и о возможных способах осуществления такого финансирования.

В проекте закона говорится, что в условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности РФ, распространение в интернете информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности России и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.