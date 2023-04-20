Михалков не видит смысла посылать российские фильмы на "Оскара"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер, обладатель премии "Оскар" Никита Михалков не видит смысла в том, чтобы посылать фильм от России на премию Американской киноакадемии. Он сказал об этом на брифинге.

"Мы видим, что (какие фильмы) получает "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, я лично не вижу в этом смысла", - сказал он.

По его мнению, России нужно развивать свое, а не пытаться попасть "в тренд".

Михалков вновь высказался за создание Евразийской академии. "И в определенном смысле - противовес "Оскару". Это страны ШОС, БРИКС. Это очень дорогая премия, которая будет каждый год вручаться в разных странах", - сказал он.

В сентябре 2022 года президиум национальной Академии кинематографический искусств и наук России решил не отправлять в этом году российский фильм на премию американской киноакадемии "Оскар". После этого режиссер Павел Чухрай, который возглавил Российский оскаровский комитет в 2021 году, сообщил, что покидает свой пост из-за решения президиума Киноакадемии. Комитет тогда покинули и некоторый другие его представители, среди них Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов и Владимир Котт.

Последний раз картина от России была направлена на "Оскара" в 2021 году.