Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Ленобласть в этом году откажется от традиционного формата "Бессмертного полка"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области продумывают форматы акций ко Дню Победы "с учетом требований безопасности", сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Губернатор Александр Дрозденко поручил с учетом требований безопасности проработать форматы проведения праздничных мероприятий, которые позволят ленинградцам отдать дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В частности, рассматривается вариант замены шествия "Бессмертного полка" на "статический" формат акции, следует из публикации.

Александр Дрозденко Ленинградская область Бессмертный полк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 20 апреля

Минобороны РФ сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Минобороны РФ сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота

ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье подозреваемого в подготовке теракта

Путин предложил замминистра финансов Котюкову пост врио главы Красноярского края

Путин предложил замминистра финансов Котюкову пост врио главы Красноярского края

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке

Совет по кодификации при президенте не поддержал запрет усыновления в недружественные страны

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в "Вайлдберриз"

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в "Вайлдберриз"

Губернатор Севастополя сообщил об отмене парада Победы в городе

Военная операция на Украине

Принят закон о признании всех участников СВО ветеранами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });