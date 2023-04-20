Ленобласть в этом году откажется от традиционного формата "Бессмертного полка"
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области продумывают форматы акций ко Дню Победы "с учетом требований безопасности", сообщается в телеграм-канале правительства региона.
"Губернатор Александр Дрозденко поручил с учетом требований безопасности проработать форматы проведения праздничных мероприятий, которые позволят ленинградцам отдать дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В частности, рассматривается вариант замены шествия "Бессмертного полка" на "статический" формат акции, следует из публикации.