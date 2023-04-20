Глава МИД РФ заявил об отсутствии прогресса по российской части "зерновой сделки"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В плане выполнения российской части "зерновой сделки" практически ничего не сделано, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается второй части инициативы господина Гутерриша (...), то здесь практически ничего не сделано", - сказал Лавров на пресс-конференции в Гаване.

Он подчеркнул, что российская сторона находит возможности в направлении своих продуктов на мировые рынки, но "это делается не в рамках, а вопреки инициативе" генсека ООН.

"На все наши напоминания, запросы, отвечают, что стараются, делают максимум возможного и будут продолжать стараться. Но скоро уже будет девять месяцев, как эта инициатива действует, а они все стараются. Не очень понятно", - сказал глава российского МИД.

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