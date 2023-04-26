В Кремле изучают письмо Гутерриша о продлении зерновой сделки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о продлении "зерновой сделки" передано президенту Владимиру Путину и в настоящее время находится на рассмотрении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, оно передано по дипломатическим каналам, - ответил он на брифинге на соответствующий вопрос, - рассматривается".

24 апреля сообщалось, что Гутерриш передал в Нью-Йорке главе российского МИД Сергею Лаврову письмо на имя Путина. В письме были предложения по совершенствованию, продлению и расширению зерновой сделки, "с учетом позиций, недавно выраженной сторонами, и рисков, с которыми сталкивается глобальная продовольственная безопасность". Аналогичные послания были направлено Украине и Турции.

В последнее время в Москве скептически оценивают перспективы продления зерновой сделки, указывая, что не исполняется та ее часть, которая касается отмены препятствий для поставок российского зерна и удобрений.