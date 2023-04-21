Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста-расследователя и руководителя проекта Bellingcat (признан в РФ иноагентом), гражданина Болгарии Христо Грозева, обвиняемого в РФ в организации незаконного пересечения границы, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Грозева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в суде в пятницу.

Грозеву, как уточнили в пресс-службе суда, предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы РФ (часть 3 статьи 33 УК РФ - часть 1 статьи 322 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Грозев объявлен в розыск.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.